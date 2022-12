Am Sonntagabend (25.12.2022) um 22.05 Uhr verständigten Personen die Polizei in Nürnberg, da sie einen Mann schlafend auf der Fahrbahn aufgefunden hatten. Der 63-Jährige lag demnach auf einem Fahrstreifen der Rothenburger Straße in Richtung Sündersbühl, kurz vor der Einmündung zur Wallensteinstraße.

Gegenüber den Zeugen gab der Mann an, gestürzt zu sein. Der eintreffenden Streife und dem Rettungsdienst gegenüber erklärte er laut Polizei, ein silbernes Auto mit unbekanntem Kennzeichen hätte ihn angefahren. "An der Auffindestelle konnten die Beamten keine Spuren eines Unfallgeschehens feststellen", heißt es im Bericht. Der stark alkoholisierte Mann (rund 2,5 Promille) habe jedoch Verletzungen aufgewiesen, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden sei.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, die entweder einen Sturz oder ein Unfallgeschehen wahrgenommen oder denen der stark alkoholisierte Mann im Bereich seines Auffindeorts zuvor aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.