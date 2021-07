Ein unbekannter Mann zeigte sich am Freitagabend (23.07.2021) in der Gleiwitzer Straße einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 19.40 Uhr bemerkte die Frau einen unbekannten Mann in einem dortigen Waldweg, der mit entblößten Glied onanierte und ihr zuwinkte. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre alt

Schlank, kurze Haare

Trug ein dunkelgrünes T-Shirt und eine Kappe

Kripo Nürnberg sucht nach Zeugen

Die Nürnberger Kripo bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 zu melden.

