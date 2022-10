Ein Mann hat am Samstag (8. Oktober) in drei Fällen Frauen sexuell belästigt und sich in schamverletzender Weise entblößt, teilte die Bundespolizei mit.

Ein 23-jähriger Mann belästigte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 7 Uhr auf der Fahrt mit der S-Bahn von Nürnberg nach Hersbruck eine 16-jährige Jugendliche sexuell. Er berührte sie unsittlich und entblößte sein Geschlechtsteil vor ihr. Außerdem hinderte er die 16-Jährige am Aussteigen, indem er sich ihr in den Weg stellte.

Junger Mann nach Sexualdelikt auf freiem Fuß

Am Bahnhof in Hersbruck wurde der Täter durch eine Streife der Bundespolizei Nürnberg vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der wohnsitzlose Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, auf freien Fuß entlassen.

Gleich im Anschluss begab er sich in den Nürnberger Hauptbahnhof, wo er in einer Buchhandlung eine 24-jährige Frau sexuell belästigte. Trotz der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Bundespolizei den Mann nicht mehr aufgreifen.

Am Nachmittag verständigte die Notfallleitstelle München die Bundespolizei darüber, dass sich in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Nürnberg nach München eine nackte männliche Person ohne gültiges Zugticket befinden soll. Beim Halt des Zuges am Bahnhof in Ingolstadt konnte erneut der Mann festgestellt werden, der zuvor festgenommen wurde. Erneut wurde er vorläufig festgenommen.

Drei Delikte an einem Tag: Täter kommt in Vollzugsanstalt

Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Zug eine 18-Jährige sexuell unsittlich berührt hatte. Nachdem die junge Frau den Sitzplatz gewechselt hatte, setzte er sich ihr erneut gegenüber und manipulierte an seinem entblößten Glied. Durch den Haftrichter wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung, sexueller Belästigung, Nötigung und Erschleichen von Leistungen ein.

Vorschaubild: © Bundespolizei