Angriff bei Spielplatz in Nürnberg: Am Mittwochabend (29. Juli 2020) pöbelte ein 25-jähriger Mann Besucher eines Spielplatzes im Stadtteil St. Leonhard an, berichtet die Polizei. Als eine Streife eintraf, ging der Randalierer auf die Beamten los.

Um kurz nach 20 Uhr war der Betrunkene auf dem Spielplatz Leonhardspark aufgetaucht und wurde ausfallend. Besucher riefen daraufhin die Polizei.

Betrunkener tritt nach einem Polizisten und will anderen beißen

Kurz darauf fand eine Streife den 25-Jährigen in der Nähe des Spielplatzes. Er verhielt sich sofort aggressiv. Er ging in Kampfstellung, griff unvermittelt einen 25-jährigen Polizisten an und trat nach ihm.

Schließlich gelang es den Beamten, den betrunkenen Randalierer zu überwältigen. Auch als sie dem Mann daraufhin Handfesseln anlegten, setzte er seine Gegenwehr fort und versuchte, einem 33-jährigen Polizisten ins Bein zu beißen.

Letztlich nahm die Streife den aggressiven Tatverdächtigen in Gewahrsam, wogegen er sich allerdings bis zu seiner Einlieferung in den Gewahrsamsraum nach Leibeskräften wehrte. Ein Atemalkoholtest ergab für den 25-Jährigen einen Wert von fast 2,5 Promille.