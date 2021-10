Nürnberg: Leiche in Wohnung entdeckt

Polizei findet toten Mann nach Hinweisen aus der Bevölkerung

Ermittlungskräfte gehen von Gewaltverbrechen aus

aus Aktuell laufen Befragungen der Hausbewohnenden und Spurensicherungen

In Nürnberg ist am Dienstagmorgen im Stadtteil Schleifweg unweit des Mercado-Shoppingcenters eine Leiche in einer Wohnung gefunden worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüberinFranken.de.

"Es handelt sich um eine leblose, männliche Person", so der Sprecher. Zuvor habe es "Bürgermitteilungen" gegeben. Wer die Polizei aber konkret angerufen habe und was diese Zeugen oder Zeuginnen zuvor mitbekommen hätten, sei nun "Gegenstand von intensiven Befragungen, die heute Vormittag laufen". Der Fokus liege dabei auf den "weiteren Bewohnern des Hauses". Die Leiche sei um 7 Uhr morgens von den Polizeikräften gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

"Aufgrund der äußeren Umstände" lasse sich darauf schließen, dass der Mann "Opfer eines Gewaltverbrechens" geworden sei. Die Polizei spricht von einem "möglichen Tötungsdelikt". Ereignet habe sich das Ganze in einer Wohnung in der Fritz-von-Röth-Straße, die ganz in der Nähe eines großen Nürnberger Einkaufszentrums im Nordosten der Stadt liegt.

"Wer der Mann genau ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden, weil die Identifizierung noch andauert", erklärte der Sprecher. Allerdings werde das Alter des Mannes auf etwa 50 Jahre geschätzt. Die Nürnberger Mordkommission übernehme "in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Umstände, welche zu dem Tod des Mannes führten". Aktuell würden derzeit "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen" durchgeführt.

Dies ist eine Erstmeldung, der Text wird fortlaufend aktualisiert.