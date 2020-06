Nürnberg vor 26 Minuten

Polizeiermittlung

Autofahrer leblos in Wagen entdeckt: Mann stirbt auf offener Straße

In Nürnberg ist ein Mann auf offener Straße gestorben. Passanten hatten den leblosen Mann am Montag in einem Auto entdeckt. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der 77-Jährige noch an Ort und Stelle.