Nürnberg aktualisiert vor 1 Stunde

Blaulicht

Lange Verfolgungsjagd: Handydieb flüchtet vor Geschäftsinhaber und Polizei

Am Donnerstagmittag ist ein zunächst unbekannter Mann nach dem Versuch, ein Mobiltelefon in einem Geschäft in der Nürnberger Südstadt zu entwenden, geflüchtet. Der Inhaber nahm die Verfolgung auf und sorgte so für die Festnahme des Tatverdächtigen.