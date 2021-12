Die elektronische Akte wird an sechs Amtsgerichten und an einem Oberlandesgericht erprobt. Diese sind die Amtsgerichte Straubing, Dachau, Kelheim, Regensburg, Erlangen und Ingolstadt sowie das Oberlandesgericht München, teilt das Bayerische Staatsministerium der Justiz jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Nach den Landgerichten Hof, Würzburg und Ansbach wurde jetzt am Landgericht Nürnberg-Fürth die E-Akte auch regulär eingeführt. Ab heute (13. Dezember) setze das Gericht bei neuen Zivilverfahren erster Instanz nur noch elektronische Akten ein.

Elektronische Akte am Landgericht Nürnberg/Fürth: Vorerst nur für bestimmte Verfahren

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU): "Mit dem Landgericht Nürnberg-Fürth führt nun das elfte bayerische Landgericht die E-Akte ein. Das verkürzt Verfahren, erspart Wartezeiten und schützt in Zeiten der Pandemie die Gesundheit der Prozessbeteiligten."

Dem Beginn der Einführung der elektronischen Akte sei ein mehrjähriger Test vorausgegangen, in der bis heute rund 55.000 Verfahren rein elektronisch geführt worden seien. Eisenreich: "Wir müssen 127 Standorte mit etwa 15.000 Arbeitsplätzen mit der elektronischen Akte ausstatten. Die Erfahrungen bei der Pilotierung der elektronischen Akte sind sehr positiv. Bereits die Hälfte der bayerischen Landgerichte setzt nun die E-Akte ein."

Der elektronische Rechtsverkehr sei bereits bei allen Gerichten im Freistaat eingeführt. Tausende Zivilprozesse würden an Bayerns Gerichten inzwischen digital geführt. Seit Juli hätten alle 99 bayerischen Gerichte Zugang zu einer Anlage. Zum Ausbau der Videoverhandlungen setze die Justiz neben der Ausstattung der Gerichte mit Videokonferenzanlagen auch auf ein Video-Konferenz-Tool. Der Einsatz sei inzwischen bayernweit freigegeben worden. Ob sich ein Verfahren für eine Videoverhandlung anbietet, entscheide der jeweilige Richter/die jeweilige Richterin.