Eine Holzhütte ist am Pfingstmontag (6. Juni 2022) in Nürnberg in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ist am Abend in der Hintermayerstraße/Äußeren Bayreuther Straße im Einsatz, um das Feuer zu löschen, wie es in einer ersten Meldung des Polizeipräsidiums Mittelfranken heißt.

Bei dem betroffenen Gebäude soll es sich um eine Lagerhalle handeln. Auf Fotos vom Einsatzort ist erkennbar, dass sich über der Halle eine große Rauchwolke ausgebreitet hat und vom Gebäude selbst nur noch die unteren Wände intakt sind. Personen seien nicht verletzt worden. Wieso das Feuer ausbrach, ist derzeit allerdings noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.