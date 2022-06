Am Abend des Pfingstmontags (06. Juni 2022) ist in einer Holzlagerhalle in Nürnberg aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, hatte sich das Feuer zu einem Vollbrand entwickelt. Die Lagerhalle war nicht mehr zu retten, wie die Feuerwache 4 Nürnberg in einer Pressemitteilung am Dienstag (07. Juni 2022) berichtet.

Gegen 20:30 Uhr wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Nürnberg in die Hintermayrstraße zum Brand einer Holzhütte alarmiert. Bei der Anfahrt der ersten Einheiten zeigte sich eine gewaltige schwarze Rauchwolke am Himmel, sodass über Funk bereits die Leitstelle über eine Lageänderung informiert werden konnte. Durch die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg wurde das Einsatzstichwort auf Brand Lagerhalle erhöht und weitere Lösch- und Sonderfahrzeuge wurden nachalarmiert, wie die Feuerwehr schreibt.

Großbrand einer Lagerhalle: 250 Quadratmeter in Flammen

Eine Grundfläche von 250 Quadratmetern brannte. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte zwar verhindert werden, allerdings wurden in der Nähe geparkte Autos durch die entstandene Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Nach knapp 30 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. In der Nacht auf Dienstag wurde die Brandstelle noch mehrmals durch die Feuerwehr kontrolliert.