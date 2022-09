Herbstmarkt, 50. Altstadtfest und verkaufsoffener Sonntag – das sind viele Gründe, um am Sonntag, 25. September 2022, in die Altstadt zu kommen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Michael Fraas, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, sagt hierzu: „Nach zwei Jahren Pause können endlich traditionelle Veranstaltungen wie der Herbstmarkt und das Altstadtfest wieder stattfinden. Aus diesem Anlass laden die Geschäfte zum sonntäglichen Einkaufsbummel ein. Das ist übrigens eine gute Gelegenheit, um mithilfe der webbasierten App quartiere-nuernberg.de neue Läden, Gastronomie und Geschichten zu entdecken. Denn mit lokalem Einkauf können alle dazu beitragen, das vielfältige Angebot in Nürnberg zu stärken.“

Tipps für den regionalen Einkauf am Wirtschaftsstandort Nürnberg sind auch online zu finden: nuernberg.de/internet/wirtschaft/regionaleinkaufen.html

Vorschaubild: © Fabian Wüst / pixabay.com (Symbolbild)