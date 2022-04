Die Nürnberger Initiatorin Marianne Tampl und der Künstler Norbert Nolte organisieren in Kooperation mit dem Künstlerhaus und der Kultur Information im KunstKulturQuartier einen Kunstverkauf, dessen Erlös zu 100 Prozent Hilfsprojekten in der ukrainischen Stadt Charkiw zugutekommt. Die von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region gespendeten Kunstwerke werden zwischen dem 28. April und dem 15. Mai 2022 im Schaufenster des Kiosk93 zu sehen sein. Der Verkauf findet dort im Künstlerhaus in der Königstraße 93 am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai 2022, zwischen 14 und 18 Uhr statt. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, können die Kunstwerke von den Käuferinnen und Käufern vorab reserviert und auch außerhalb des Verkaufswochenendes nach vorheriger Terminvereinbarung im Künstlerhaus abgeholt werden.

Projektentstehung

Am 24. Februar 2022 begann Russland einen großangelegten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch die Nürnberger Partnerstadt Charkiw im Osten des Landes wurde in den vergangenen Wochen verstärkt zum Ziel der russischen Aggression. Der Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg hat daher ein Spendenkonto eingerichtet, welches Hilfsprojekte vor Ort unterstützt. Die Nürnberger Initiatoren des Kunstprojekts zeigten sich entsetzt über den Krieg in der Ukraine: „Die eigene Machtlosigkeit ist schwer zu ertragen. Die Ukraine braucht Hilfe, sie braucht viel Geld. Hier sehen wir die Möglichkeit zur Unterstützung.“

Daher haben sie sich entschlossen, die Aktion „Kunstverkauf für die Ukraine“ ins Leben zu rufen. Die Idee ist naheliegend: Künstlerinnen und Künstler spenden Werke, Kunstfreunde kaufen, der Erlös wird gespendet. Auf der Suche nach einem Präsentations- und Veranstaltungsort ist das Künstlerpaar auf das Nürnberger Künstlerhaus zugegangen.

Das Soziokulturzentrum stellt den Raum im Kiosk93 sowie organisatorische Unterstützung zur Verfügung. Der Kiosk93 befindet sich im Glasbau in der Königstraße 93. Nach dem Auszug der Tourist-Information ist hier ein Leerraum entstanden, den das Künstlerhaus produktiv nutzen möchte.

Wie schon beim Künstlernotgeld 2021 unterstützt die Kultur Information als Kooperationspartner nun den Kunstverkauf für die Ukraine und erweitert mit ihren breiten, kundenfreundlichen Öffnungszeiten die Ankaufsmöglichkeiten für die Kunstinteressierten.

Kunstverkauf

Der Verkauf der Kunstwerke findet am Wochenende 14. und 15. Mai zwischen 14 und 18 Uhr im Kiosk93 im Künstlerhaus in der Königstraße 93 statt. Eine Anmeldung hierfür ist nicht nötig, es entfallen sämtliche Kontaktbeschränkungen, das Tragen einer Maske wird jedoch empfohlen.

Die Kunstwerke sind in bar zu bezahlen.

Die Kunstwerke können von den Käuferinnen und Käufern vorab per E-Mail unter betriebsbuero.kukuq@stadt.nuernberg.de reserviert werden.

Eine Abholung der Werke ist auch außerhalb des Verkaufswochenendes in der im selben Gebäude ansässigen Kultur Information möglich. Die Terminvereinbarung dafür erfolgt über das Künstlerhaus-Team unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-1 40 11 oder ebenfalls per E-Mail an das Betriebsbüro. Die vereinbarte Abholung ist montags bis freitags zwischen 13 und 17 Uhr möglich, hier können die Werke sowohl in bar als auch mit Karte bezahlt werden

Verwendung des Erlöses

Der Erlös aus dem Kunstverkauf wird zu 100 Prozent an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg gespendet. Mit den Spenden werden Hilfsprojekte direkt vor Ort finanziert, Infos unter https://charkiw-nuernberg.de.

Unabhängig vom Kunstverkauf kann auf folgendes Sachkonto gespendet werden: Spendenkontonummer: DE12 7605 0101 0001 3500 58, Stadtsparkasse Nürnberg, Verwendungszweck: „Hilfsprojekte in Charkiw“.