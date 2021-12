Erstmals seit seiner Entstehung wird das sogenannte Luppe-Album in einer virtuellen Ausstellung vollständig der Öffentlichkeit präsentiert. Es umfasst 67 kleinformatige Arbeiten unterschiedlicher fränkischer Künstler, die dem Nürnberger Oberbürgermeister Hermann Luppe anlässlich der Feierlichkeiten zu Albrecht Dürers 400. Todestag im Jahr 1928 vom Reichsverband bildender Künstler Deutschlands e.V. überreicht wurden, teilt die Stadt Nürnberg mit.

"Dr. Hermann Luppe (1874 bis 1945) war von 1920 bis zu seiner Absetzung durch die Nationalsozialisten 1933 Oberbürgermeister Nürnbergs. Sein besonderes Engagement galt dem Aufbau einer großen Kunstsammlung, die der Bevölkerung offenstehen und sich auf qualitativ hochwertige, zeitgenössische Kunst aus Deutschland fokussieren sollte.

Daneben trieb Luppe auch etliche Förderprogramme für die regionale Kunstszene voran. So ging etwa die Gründung der Deutschen Albrecht Dürer-Stiftung auf seine Initiative zurück. Zur Würdigung seiner Verdienste um die Nürnberger Kunstlandschaft trugen regionale Künstlerinnen und Künstler 1928 schließlich eine Auswahl ihrer Werke zusammen und überreichten sie Hermann Luppe in einer kunstvoll gestalteten Kassette", heißt es.

Ein Großteil der Arbeiten sei eigens für diesen Anlass entstanden. Neben einigen der bekannteren zeitgenössischen Nürnberger Künstler wie Rudolph Schiestl (1878 bis 1931) oder Hermann Gradl (1883 bis 1964) seien auch viele Kunstschaffende vertreten, die heute in Vergessenheit geraten sind.

Stilistisch sei der überwiegende Teil der Arbeiten dem Impressionismus zuzuordnen. "Das Luppe-Album verblieb zeitlebens im Besitz Hermann Luppes und später seiner Erben. 1996 konnte es von der Albrecht-Dürer-Haus Stiftung aus seinem Nachlass erworben werden, 1999 wurden einzelne Werke des Albums im Albrecht-Dürer-Haus erstmals der Öffentlichkeit präsentiert."

Bis vor kurzem seien acht Blätter Teil der Ausstellung „Luppes Galerie. Die Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg in der Weimarer Republik“ im Stadtmuseum im Fembo-Haus gewesen. Aktuell seien sie dort in der Sonderpräsentation „Luppes Galerie – eine Auswahl“ zu sehen. Aufgrund des "regen Interesses" an der Ausstellung würden die 67 Arbeiten aus dem Luppe-Album nun online veröffentlicht.