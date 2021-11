So viel Kunst war nie: Die Kunstvilla in der Blumenstraße 17 zeigt in der Ausstellung „Das Bernsteinzimmer – endlich gefunden!“ Werke von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern, deren Schaffen in den vergangenen Jahren in der Galerie Bernsteinzimmer präsentiert wurde. Anders Möhl, Teil des Galerie-Kernteams und Co-Kurator der Ausstellung, führt am Mittwoch, 24. November 2021, um 18.30 Uhr durch die Räume der Kunstvilla, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Sonderausstellung spannt einen starken Bogen: Poesie trifft auf Balkan Rock, Ziseliertes auf Bad Painting, Kitsch auf Hochkunst – unter den Händen der Bernsteinzimmerer wird alles zu Kunst! Im Mittelpunkt steht Künstlerkunst: Kunst, die nicht unbedingt marktgängig ist, sondern das Individuelle feiert und die kein großes Format benötigt, um Strahlkraft zu entfalten.

Anders Möhl bringt seinen eigenen Künstlerblick auf die ausgestellte Kunst mit, frei nach dem Motto der Bernsteinzimmer-Galerie: „Wir sind ein Zimmer und zugleich eine Weltanschauung“. Die Teilnahme kostet 3 Euro, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel.