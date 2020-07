Jetzt sei es an der Zeit, die Straßen den Menschen zurückzugeben und das Radfahren und zu Fuß gehen zu fördern. Durch die Corona-Lockerungen seien viele Menschen aus Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln wieder vermehrt mit dem Auto unterwegs und die Straßen seien so verstopft wie nie. Trotz aller Beteuerungen in Richtung Klimaschutz bediene die Kommunalpolitik in Nürnberg weiterhin größtenteils die Autofahrer und nicht Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, so die Aktivisten. Damit soll nun Schluss sein.

„Wir, Extinction Rebellion, sind eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung, die das Ziel hat, den für das Klima nötigen umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. Damit wollen wir das Risiko der Auslöschung der Menschheit und des Kollapses unserer Ökosysteme verkleinern. […]“ Die Aktivisten fordern: „Eine Verkehrswende jetzt, autofreie Innenstädte jetzt!“

Polizei ermittelt wegen Nötigung: Umweltdemo wurde aufgelöst

Die Demo war am Freitag von der Polizei geräumt worden, denn die Beamten stuften die Blockade als unangemeldete Versammlung ein. Die Aktivisten hatten mehrere sperrige Gegenstände auf die Fahrbahn gestellt. Drei der Teilnehmer hatten sich mit den Füßen an einen hölzernen Pflanztrog gekettet. Ein weiterer hatte die Hand auf das aufgestellte Sofa geklebt, berichtete die Polizei

Die Beamten forderten alle Anwesenden mehrmals dazu auf, die Straße zu verlassen. Nachdem die Aktivisten dieser Aufforderung nicht nachgekommen waren, begannen die Polizisten damit, die Identität der anwesenden Demonstranten festzustellen. Bereits zuvor verließen mehrere Aktivisten freiwillig die Örtlichkeit.

Letztlich stellten die Einsatzkräfte die Identität von insgesamt 16 Teilnehmern fest, die vor Ort geblieben waren. Die drei Aktivisten, die sich an das Hochbeet gekettet hatten, wurden von Polizeibeamten mit einem Bolzenschneider von dem Pflanztrog getrennt. Der Demonstrant, der sich mit der Hand an das Sofa geklebt hatte, konnte durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg von dem Möbelstück losgeschnitten werden.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie wegen Nötigung ein. Zudem hatte eine Frau aus den Reihen der Demonstranten im Zuge des polizeilichen Einschreitens mehrere Beamte beleidigt. Gegen 18.20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Den zurückgebliebenen Müll, darunter ein Sofa, ein Hochbeet und mehrere Blumentöpfe, musste die Polizei wegräumen.