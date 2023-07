Am Freitagmorgen haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" mehrere Straßen in Nürnberg blockiert. Laut ersten Informationen der Polizei kam es an drei Stellen zu Klebeprotesten.

Laut der Polizei wurde der Frauentorgraben Richtung Plärrer, die Südliche Fürther Straße am N-Ergie-Hochhaus und der Frankenschnellweg an der Kreuzung mit der Rothenburgerstraße blockiert. Bei letzterer Aktion soll es aufgrund des Rückstaus zu einem Auffahrunfall - Einzelheiten dazu sind jedoch noch nicht bekannt.

Klimaaktivisten blockieren mehrere Straßen in Nürnberg - Wohl Auffahrunfall verursacht

Über die genaue Zahl der beteiligten Aktivisten gibt es noch keine genaueren Angaben. Laut der Polizei waren mal fünf, mal vier Personen auf der Fahrbahn unterwegs - nicht alle davon klebten sich auf den Asphalt. Wie die Polizei berichtet, gibt es bisher noch keine Erkenntnisse zu Übergriffen auf die Protestler.

Sämtliche Aktivisten konnten der Polizei zufolge schnell von der Straße entfernt werden. An den betroffenen Stellen kam es zu Verkehrsbehinderungen, die sich zügig auflösten. Lediglich am Frankenschnellweg fließt der Verkehr weiterhin nur zäh.

Die "Letzte Generation" hat für Freitag bundesweit massive Proteste und zahlreiche Aktionen angekündigt. Die Stadt Nürnberg hat eine entsprechende Verordnung verabschiedet, die unangemeldete Aktionen verbietet und rigorose Strafen vorsieht.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.