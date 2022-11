Nürnberg: Klimaprotest an Hochschule für Musik

An der Hochschule für Musik Nürnberg findet seit Wochenbeginn ein Klimaprotest statt. Wie die Einrichtung am Mittwoch (16. November 2022) in einer Pressemitteilung erklärt, besetzen Aktivistinnen und Aktivisten seit Montagnachmittag den großen Hörsaal der Hochschule. Sie protestieren demnach im Rahmen der politischen Bewegung "End Fossil: Occupy" für mehr Klimaschutz. Erst in der vergangenen Woche war es in Erlangen zu einer Besetzung an der Friedrich-Alexander-Universität gekommen.

Nürnberg: Klimaprotest an Hochschule für Musik - Hochschulpräsident zeigt sich verständnisvoll

"Neben der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat die Aktion nun auch die hiesige Musikhochschule erreicht", hält die Hochschule für Musik Nürnberg in ihrer Mitteilung fest. Die Besetzung des Unterrichtsaals solle nach Angaben der Gruppe bis Donnerstag andauern. Die Hochschulleitung befindet sich laut Eigenaussage "täglich im offenen Dialog mit den Protestierenden", die teilweise selbst an der Einrichtung studierten.

Das haben die Aktivistinnen und Aktivisten vor: Mit einem bunten Programm aus Workshops sowie verschiedenen Gesprächsrunden wolle die Gruppe ein Forum für offenen Austausch zu nachhaltigen Themen bieten, so die Hochschule. Der Präsident der Nürnberger Hochschule verweist diesbezüglich auf den Stellenwert der Protestursache. "Der Klimaschutz als gesellschaftliche Aufgabe - ein Thema, dem wir uns als Hochschule schon seit längerer Zeit widmen", wird Hochschulpräsident Rainer Kotzian zitiert.

Erst in der vergangenen Woche habe die Hochschule für Musik an der Public Climate School, dem digitalen Bildungsprogramm der Fridays-For-Future-Bewegung teilgenommen, mit verschiedenen Seminaren sowie Befragungen zu Nachhaltigkeitsthemen. "Nun führen wir den Diskurs mit den Protestierenden fort", so Kotzian. "Am letzten Tag der Vorlesungszeit werden wir uns im Rahmen unserer Veranstaltung Intermezzo - Hochschulöffentliche Klausurtagung ebenfalls dem Thema Hochschule und Nachhaltigkeit widmen."

