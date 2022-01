Die Zeitzeuginnen Monika Riedel und Olga Nikol erzählen aus ihrer Kindheit in den Steinbaracken rund um das Valka-Lager in Nürnberg Langwasser während der 1950er Jahre. Das Gespräch der Reihe „Talking about“ moderiert Nina Lutz vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, so die Stadt Nürnberg.

Es findet statt am Mittwoch, 19. Januar 2022, um 18 Uhr in der Interimsausstellung „Nürnberg – Ort der Reichsparteitage. Inszenierung, Erlebnis und Gewalt“ im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110. Umbaubedingt ist der Eingang auf die Rückseite des Gebäudes verlegt, der Weg ist ausgeschildert.

"Langwasser hat eine lange und wechselhafte Geschichte. In den 1930er Jahren wurden Lager für die Reichsparteitagsteilnehmer aufgebaut, die im Zweiten Weltkrieg als Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager genutzt wurden", so die Stadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand hier eine Wohngegend für „heimatlose Ausländer“, sogenannte displaced persons. Zeitweise lebten hier 4000 Menschen aus 30 Nationen nebeneinander. Nina Lutz begibt sich im Gespräch mit Monika Riedel und Olga Nikol auf Spurensuche: Die beiden Zeitzeuginnen erinnern sich an ihre Kindheit, in der sie tragische Schicksale kennenlernten und lebenslange Freundschaften schlossen.

Die Teilnahme am Ausstellungsgespräch ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de ist erforderlich. Vor Ort gelten die aktuellen bayerischen Corona-Bestimmungen, verbindlich sind derzeit der 2G-Plus-Grundsatz, das Tragen einer FFP2-Maske und ein Mindestabstand von 1,5 Metern.