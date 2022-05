"An sechs Wochenenden stehen ab Sonntag, 29. Mai 2022, im Hof D der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, Musik, Theater und Geschichten als Frischluft-Kinderkulturspaß für die ganze Familie auf dem Programm", so die Stadt Nürnberg.

Mit dem KinderKulturPicknick präsentiere die Stabsstelle Kinderkultur des Amts für Kultur und Freizeit die Kulturwerkstatt als Ort für Kinder und Familien. Veranstaltungsbeginn sei jeweils um 16 Uhr. Die Karten seien ab sofort erhältlich, online zum Preis von 5,50 Euro unter kinderkulturpicknick.nuernberg.de und für 5 Euro an der Tageskasse ab 15.30 Uhr.

50 Prozent Ermäßigung gebe es mit dem Nürnberg-Pass. Auf der Bühne treten demnach Kinderkulturkünstlerinnen und -künstler auf:

"Am Sonntag, 29. Mai, starten Ben van Haeff & Mr. Higgins um 16 Uhr mit „Let’s go animal“ und präsentieren „Songs from Down Under“. Manege frei für Musik und Tanz im „Zirkus Zimuta“ heißt es am Sonntag, 19. Juni, um 16 Uhr, wenn Viola Robakowski & friends zum interaktiven Kinderkonzert einladen.

Lieder aus aller Welt für kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker bringen Guy Palumbo & Freddy Dathe mit ihrem Mitmachkonzert „Another Mother’s Music Time“ am Samstag, 25. Juni, um 16 Uhr auf die Bühne.Eine Geschichte über Langeweile, Fantasie und den Mut, mal etwas ganz anders zu machen, zeigt das Theater Morgenroth & Schwester mit „Ellis Biest“ am Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr. Am Sonntag, 17. Juli, kommt um 16 Uhr das Theater Schmetterlingseffekt mit „Sindbad – Der Schöpfer der Träume“. Sindbad zieht mit einer Guckkastenbühne auf seinem Fahrrad umher.

Gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden erzählt er Geschichten aus aller Welt, die er in seinem Koffer hat. Lebendig illustriert werden die Erzählungen mit einer großen Multi-Bilder-Rolle und begleitet

von live Cellomusik. Am Sonntag, 31. Juli, ist um 16 Uhr das Theater Rootslöffel zu Gast und zeigt „Hans im Glück“ – ein großes Thema, mit viel Humor und Fantasie auf die Bühne gebracht."

Bei sehr schlechtem Wetter fänden die Veranstaltungen voraussichtlich im großen Saal der Kulturwerkstatt Auf AEG statt.