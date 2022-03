In Nürnberg wurden am Mittwoch (2. März 2022) zwei Kinder ausgeraubt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, waren die zwei gegen 14.30 Uhr in der Karolinenstraße unterwegs. Dabei fiel ihnen auf, dass sie von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt wurden.

Die fünf Unbekannten folgten ihnen in ein Geschäft, worauf eines der Kinder sie auf ihr Verhalten ansprach. Aus der Gruppe heraus zogen zwei der Jugendlichen unvermittelt ein Messer und forderten unter Androhung von Gewalt Geld von den Kindern.

Kinder in Nürnberger Innenstadt ausgeraubt: Kripo ermittelt gegen Jugendliche

Mit ihrer Beute von zwei Euro Bargeld ergriffen die Jugendlichen zu Fuß die Flucht. Die Kinder blieben unversehrt. Später begegneten die zwei erneut einem der mutmaßlichen Täter in der Innenstadt. Mit Hilfe von Erwachsenen konnte der 14-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten bei ihm ein Messer sowie die geraubte Zwei-Euro-Münze sicher.

In der Dienststelle wurde der Junge seinen Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen, insbesondere die Identifizierung der andere Mitglieder der Gruppe. Der 14-Jährige muss sich währenddessen unter anderem wegen des Verdachts auf schweren Raub verantworten.

