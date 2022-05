Nach zweijähriger Corona-Pause laden die Kinder und Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses Wiese 69 am Sonntag, 29. Mai 2022, von 14 bis 17 Uhr erstmals wieder zum Kaffeekränzchen in der Wiesentalstraße 69 ein, so die Stadt Nürnberg.

Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Nachbarn und sonstige Interessierte sind herzlich willkommen. Das Wiesencafé öffnet bei sonnigem Wetter im Garten und bei Regen im Haus. Die Gäste können sich von flinken Kellnerinnen und Kellnern mit selbstgebackenen Kuchen verwöhnen lassen.