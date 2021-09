Kinder im Alter von drei bis circa 14 Jahren und Jugendliche bis 18 Jahre sind herzlich eingeladen, die Neugestaltung der Spiel- und Aktionsflächen im Luitpoldhain mitzuplanen. Das teilt die Stadt Nürnberg mit. Sie können Ideen und Wünsche bis Donnerstag, 7. Oktober 2021, online dem Jugendamt zusenden, das in Zusammenarbeit mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum diese Flächen umgestalten wird.

Kinder können ihre Ideen schreiben oder als Zeichnung schicken (Fotos, PDF-Dateien) oder diese am Freitag, 8. Oktober, von 14 bis 17 Uhr am Spielplatz im Luitpoldhain übergeben. Auch Jugendliche sind bis zum 7. Oktober aufgefordert, ihre Bedürfnisse und Ideen online mitzuteilen oder am Freitag, 8. Oktober, von 16 bis 18 Uhr in den Luitpoldhain zu kommen.

Im Luitpoldhain gibt es viele Spiel- und Aktionsangebote, die zusammen mit einem Teil des Parks neu gestaltet werden sollen. Dafür möchte das Team von der Spielflächenplanung die Erfahrungen der Expertinnen und Experten sammeln. Eltern werden gebeten, bei der Online-Beteiligung ihre Kinder zu unterstützen, um die Ideen und Wünsche zum Spielplatz online über ein Kontaktformular zuzusenden: www.nuernberg.de/internet/kinder_und_jugendliche/aktuell_74101.html. Weitere Informationen gibt Doris Lindner, Jugendamt, Telefon 09 11 / 2 31- 23 27.

Jugendliche planen ihre Aktionsflächen unter: www.nuernberg.de/internet/kinder_und_jugendliche/aktuell_74142.html. Weitere Informationen gibt Christine Zelch, Jugendamt, Telefon 09 11/2 31-14 83 8.

Der Stand der Spielflächenplanung der Stadt Nürnberg ist im Internet zu finden unter www.spielplatzplanung.nuernberg.de.