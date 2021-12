Mit der Kilianstraße ist eine der wichtigsten Straßen im Nürnberger Norden seit Mittwoch, 8. Dezember 2021, wieder frei befahrbar, teilt die Stadt Nürnberg mit. Sie war seit August in östlicher Richtung gesperrt. Der Enerigeversorger N-Ergie hat nach Leitungsverlegungen im Untergrund die Fahrbahn wiederhergestellt und dabei Parkbuchten, Bordsteine und Gehwege erneuert.

Gleichzeitig hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg seit Montag, 15. November, die Bushaltestelle „Langer Steig“ auf Höhe der Kilianstraße 118 barrierefrei ausgebaut. Diese wurde bereits am Dienstag, 7. Dezember, für den Verkehr wieder freigegeben.

„Endlich ist die Kilianstraße in beiden Richtungen wieder befahrbar und eine weitere Bushaltestelle barrierefrei. Das freut mich und ich bedanke mich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld, wenn es an der Stelle mal etwas länger gedauert hat. Gleichzeitig danke ich der N-Ergie und Sör für die – trotz allem – zügige Bauabwicklung“, sagt Bürgermeister Christian Vogel, Erster Werkleiter von Sör. Zwischen Kleinreuther Weg und Rollnerstraße erfolgen auf einer Länge von rund 250 Metern zwischen Kilianstraße 96 (Kartbahn) und 104 (Baywa) noch einige wenige Restarbeiten.

Diese werden von Februar bis April 2022 ausgeführt. Die Fahrbahn bleibt währenddessen zweispurig, der Verkehr wird in Richtung der Baufelder verschoben. Im kommenden Jahr erfolgen weitere Arbeiten auf einem zweiten Abschnitt der Kilianstraße zwischen Kleinreuther Weg und Äußerer Bucher Straße.

In diesem Abschnitt wird der Verkehr wieder nur einspurig in Fahrtrichtung Osten an der Baustelle vorbeigeleitet, eventuell ist auch eine kurze Vollsperrung notwendig. Sör wird wieder das Baufeld nutzen, um Bushaltestellen, Parkbuchten und die Fahrbahn zu erneuern.