Nürnberg: Wetzendorfs Bewohner*innen sammeln zehn Säcke Müll Das Bild zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Nürnberger Ortsteils Wetzendorf. Rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner haben in den Osterferien 2022 in Wetzendorf mehr als zehn Säcke Müll und Unrat eingesammelt und so dazu beigetragen, das Stadtbild zu verschönern. Aykut-Ugurlu / Stadt Nürnberg

