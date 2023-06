Nürnberg: Junger Fußballer (8) stirbt bei tragischem Unfall - Verein will seiner Familie helfen

Nürnberger Fußballverein trauert um jungen Tim

Tim kam im November 2022 vom FC Stein als Torwart in die F1 TSV Azzurri Südwest Nürnberg, wo Kinder der U9 trainieren. "Er schloss eine bis dahin große Lücke und war seitdem nicht mehr wegzudenken", sagt Trainer der F2 Jugend Thomas Hoffmann im Gespräch mit inFranken.de. Wenige Monate später erlebt die Familie jedoch eine unverhoffte Tragödie.

"Ich habe Tim zu jeder Trainingseinheit gesehen. Da sie parallel mit uns trainierten, war er immer präsent", erinnert sich Hoffmann kurz nach dem Besuch der Beerdigung. Sein Vater habe dem zuständigen F1-Trainer Levent Ekmen auch als Torwart- und Co-Trainer ausgeholfen. Dann schildert Hoffmann, wie er vom Tod des Achtjährigen erfuhr: "In der Woche von Fronleichnam war eine externe Fußballschule auf unserem Platz. Am Feiertag ließen wir den Tag abends mit ein paar Eltern bei einem Abendessen ausklingen."

Er habe danach noch mit drei oder vier Familien eine Eisdiele in Eibach aufgesucht. "Kurz nach 20 Uhr bekam ich einen Anruf eines Vaters meiner Spieler, der zusammen mit Levent auf dem Weg zum Krankenhaus war, zu dem Tim gebracht wurde. Er sagte: ‚Kannst du gerade reden? Es ist etwas Schreckliches passiert. Der Tim ist leider soeben verstorben.'" Wie der Fußballtrainer gegenüber inFranken.de berichtet, sei Tim bei einem tragischen Unfall durch Naturgewalt nach einem Wandertag mit der Familie nahe Weißenohe bei Gräfenberg ums Leben gekommen. Weitere Details wolle er aus Rücksicht auf die Familie nicht nennen.

"Seine Mutter und die vierjährige Schwester wurden schwer verletzt. Für mich war es ein enormer Schock, mir schossen die Tränen in die Augen, weil ich den Jungen sofort vor Augen hatte. Ich hatte mich zwar etwas von den Familien entfernt, aber anhand meiner Fassungslosigkeit merkten sie, dass etwas Schlimmes passiert sein musste", so Hoffmann weiter. Er sei daraufhin zu den Eltern gegangen und habe sie informiert, sie aber gebeten, es den Kindern noch nicht sofort zu sagen.

"Am darauffolgenden Freitag ließen wir das Fußballcamp mit den teilnehmenden Kindern ganz normal weiterlaufen. Am Wochenende trugen die Trainer es dann in den Whatsapp-Gruppen an die Eltern weiter. Mit der Bitte, dass jedes Elternteil es selbst verantworten soll, ob es sein Kind informiert", erklärt er. Ab Montag hätten sich die Schul-Seelsorger um die betroffenen Kinder gekümmert.

In großem Mitgefühl mit der Familie habe Hoffmann das Bedürfnis verspürt, eine Spendenkampagne ins Leben zu rufen. "Ich hatte mich bereits intensiv mit Crowdfunding beschäftigt, weil wir unseren Sportplatz verschönern und den Spielplatz ausbauen möchten. Doch der Vorfall mit Tim kam dem zuvor. Also startete ich die Kampagne aus einem anderen, leider traurigen Grund."

Das Spendenziel von 6000 Euro ist mit über 16.000 Euro bereits weit überschritten. "Die Reaktionen sind sehr, sehr positiv. Wir sind von ganzem Herzen dankbar, dass die Familie in diesen schweren Zeiten in aller Form diese Unterstützung spürt. Es zeigt, dass wir im engen Kreis Mittelfranken bezüglich Fußball, Freundschaften und Familien eine starke Community haben. Alles andere scheint belanglos, wenn Eltern ihren zu jungen Sohn begraben müssen." Wer spenden möchte, findet die Kampagne für Tims Familie hier.