Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (12. August 2022) gingen zwei Männer im Nürnberger Stadtteil Gostenhof auf einen 38-Jährigen los und schlugen ihn brutal zusammen.

Der 38-Jährige stieß nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 13.30 Uhr im Bereich der Hessestraße Ecke Schreyerstraße auf die beiden jungen Männer. Diese bedrohten ihn zunächst und begannen dann auf ihn einzuschlagen. Nachdem er zu Boden gegangen war, schlugen und traten die namentlich bekannten Männer auf ihr Opfer ein.

Krankenhausreif geschlagen: 38-Jährigen in Nürnberg attackiert

Der 38-Jährige kam mit mehreren Verletzungen, insbesondere am Kopf, in ein Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde. Die Ermittlungen in dem Fall hat mittlerweile die Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Die Beamt*innen suchen nun Zeug*innen des Vorfalls. Personen, die den Übergriff beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

