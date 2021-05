Am Donnerstagmorgen (06.05.2021) wurde eine junge Frau in Nürnberg von einem Unbekannten sexuell belästigt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, sprach der Täter die 20-Jährige zunächst auf der Nunnenbeckstraße an und forderte sie mehrmals auf, mit ihm zu kommen.

Die Frau weigerte sich, doch der Unbekannte ließ nicht von ihr ab. Der Mann bedrängte sie weiter, zerrte an ihrem Arm und strich ihr mit der Hand über die Brust. Ein Autofahrer hielt schließlich an und fragte, ob er helfen könne. Der Täter gab daraufhin vor, dass die 20-Jährige seine Ex-Freundin sei und schickte ihn weiter.

20-Jährige von Unbekanntem belästigt: Täter gibt sich vor Zeugen als Ex-Freund aus

Kurze Zeit später kam auch ein Lehrer aus der nahegelegenen Wirtschaftsschule der jungen Frau zur Hilfe. Er drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin floh der Täter in Richtung Rathenauplatz. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten. Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm groß

etwa 25 Jahre

vermutlich südländischer Herkunft

kurze, schwarze Haare und 3-Tage-Bart

Bekleidet mit schwarzer Hose, weißem Kapuzenpulli und darüber einer schwarzen Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet den Autofahrer und den Lehrer, die der Frau zur Hilfe kamen, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Mögliche weitere Zeugen oder Menschen, die Hinweise zum Täter geben können, können sich ebenfalls unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst wenden.

Symbolfoto: connel_design/Adobe Stock