Am Samstagnachmittag (27. März 2021) ist ein Streit unter Kindern und Jugendlichen im Nürnberger Stadtteil Werderau eskaliert. Laut Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken gerieten gegen 13.45 Uhr zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Maiacher Straße in Streit.

Plötzlich zog ein 13-Jähriger eine Luftdruckpistole, feuerte einen Schuss auf die gegnerische Gruppe ab und erwischte einen zehnjährigen Jungen im Gesicht. Der 13-Jährige flüchtete daraufhin vom Spielplatz.

Die alarmierte Polizei traf vor Ort allerdings noch Zeugen an, die Angaben zu dem Schützen machen konnten. Der Jugendliche wurde daraufhin von den Beamten zu Hause vorgefunden - die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Ein Rettungsdienst musste den zehnjährigen Jungen in ein Krankenhaus bringen. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr für den Jungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun gegen den 13-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.