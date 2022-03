Ein 16-Jähriger hat am Dienstagmittag (15. März 2022) in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Innenstadt auf einen anderen Jugendlichen geschossen. Dieser wurde dabei verletzt.

Der Tatverdächtige und zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich gegen 12.10 Uhr in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Sandstraße auf. Die drei gerieten aus noch unbekannten Gründen miteinander in Streit. Dabei kam es auch zum Angriff mit einer Schreckschusspistole, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

16-Jähriger schießt in Nürnberg auf anderen Jugendlichen

Der Beschuldigte schoss mehrmals aus unmittelbarer Nähe auf den 16-jährigen Jugendlichen, der dadurch leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Der 17-Jährige blieb unterdessen unverletzt. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den Angreifer vor Ort festnehmen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Vorschaubild: © pixabay/5191107