Ein Raucher hat in Nürnberg durch seinen Nikotin-Entzug wohl die Kontrolle verloren. Ein Jugendlicher musste deswegen schließlich im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Angreifer.

Erst habe ihn ein Mann angesprochen und dann verletzt. So meldete sich ein 17-Jähriger am Freitagabend der Polizei, wie die zuständige Polizeiinspektion am Montag (5. September 2022) mitteilte. Zugetragen hatte sich der Vorfall an der Bushaltestelle "Untere Baustraße" unweit des Nürnberger Hauptbahnhofs.

Mit spitzem Gegenstand verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gab der Jugendliche an, der Unbekannte hätte ihn an der Bushaltestelle um eine Zigarette gebeten. Nachdem der 17-Jährige dies verneinte, hätte ihn sein Gegenüber unvermittelt angegriffen. Er stach ihm dabei von hinten mit einem spitzen Gegenstand in den Oberschenkel.

Der Täter habe nach der Attacke in Richtung Dürrenhof entkommen können, wie der verletzte junge Mann bestätigte. Die Beamten stellten bei dem 17-Jährigen eine oberflächliche Stichverletzung fest, woraufhin er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Laut Angaben des Opfers war der Angreifer in etwa 35 Jahre alt und war vom Pullover über die Hose bis hin zu den Adidas-Turnschuhen komplett schwarz gekleidet. Der unzufriedene Raucher hatte kurze, dunkle Haare und ein "südländisches" Aussehen. Personen, die Angaben zur Tat oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/9195-0 zu melden.