Nürnberg vor 49 Minuten

Vandalismus

Jugendliche sprühen in der U-Bahn mit Feuerlöschern - und lösen Feuerwehreinsatz aus

Am Montagmorgen nahmen Polizeibeamte zwei Jugendliche in Nürnberg fest. Die beiden 17-Jährigen hatten zuvor mehrere Feuerlöscher in der U-Bahn leergesprüht und so einen Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus und der Zugverkehr musste aussetzen.