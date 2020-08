19-Jähriger beleidigt und verletzt Polizisten in Mittelfranken: Am Montagabend (24.08.2020) belästigte eine Gruppe von Jugendlichen eine Frau, die am Prinzregentenufer in Nürnberg Pfandflaschen sammelte. Beim anschließenden Polizeieinsatz wurden zwei Beamten verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Demnach teilte ein Passant gegen 22.45 Uhr mit, dass eine ältere Frau von einer Gruppe alkoholisierter Jugendlicher am Ulman-Stromer-Weg belästigt werde. Die Frau war dabei Pfandflaschen zu sammeln, was die Jugendlichen scheinbar als Grund sahen, sie zu beleidigen.

19-Jähriger beleidigt und verletzt Polizisten in Nürnberg

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren etwa 20 bis 25 Personen vor Ort. Alle verhielten sich sehr aggressiv, doch insbesondere ein 19-Jähriger fiel den Beamten negativ auf. Er beleidigte die Beamten schwer und als sie seine Personalien aufnehmen wollten, wehrte der junge Mann sich vehement. Da sich die übrigen Personen ebenfalls zunehmend aggressiv verhielten, mussten weitere Streifen zur Unterstützung angefordert werden. Bei deren Eintreffen flüchtete ein Großteil der Gruppe.

Der 19-Jährige wurde im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen. Er beleidigte die Polizisten weiterhin und wehrte sich heftig gegen die Festnahme, sodass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Der mit knapp 1,5 Promille alkoholisierte junge Mann muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Die bisher unbekannte Frau, die von der Gruppe belästigt wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 91950 bei der Polizei zu melden.

Symbolfoto: andranik123/Adobe Stock