Der „Limes-Express“ macht Halt in der Stadtbibliothek: Eine interaktive Wanderausstellung thematisiert den Abschnitt des früheren römischen Grenzwalls, der Mittelfranken durchquert. Von Dienstag, 8. Februar, bis Freitag, 25. Februar 2022, können Interessierte in der Stadtbibliothek Zentrum, Ebene K1, Gewerbemuseumsplatz 4, mehr über das archäologische Bodendenkmal, Mittelfrankens einziges Welterbe, erfahren, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Ausstellung ist kostenfrei und zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Zentrum zugänglich. Bis heute erinnern Überreste des Grenzwalls Limes an die Zeit, als die Römer in Teilen Frankens herrschten. Der Obergermanisch-Raetische Limes erstreckte sich vom Rhein bis an die Donau, um die Außengrenze des Römischen Reichs abzusichern.

Seit 2005 ist das größte Bodendenkmal Europas Unesco-Welterbe. Ein 69,3 Kilometer langer Abschnitt davon durchquert die Landkreise Ansbach und Weißenburg Gunzenhausen. Die Wanderausstellung „Limes-Express“ rückt nun den einstigen römischen Grenzwall stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit und regt dazu an, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.

Interessierten aller Altersstufen gibt sie einen ersten Überblick über das vielschichte Thema „Römer in der Provinz“. Texttafeln und Themenboxen laden Besucherinnen und Besucher zum Ausprobieren ein und dazu, ihr Wissen über den Limes zu testen.

Der „Limes-Express“ wurde von der Limes-Fachberaterin des Bezirks Mittelfranken Andrea May und dem Archäologen Simon Sulk gestaltet und mit Unterstützung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, der Archäologischen Staatssammlung München, des Limesmuseums Ruffenhofen sowie des Römermuseums Weißenburg erstellt. Die Ausstellung ist auch für Schulklassen ab der 5. Jahrgangsstufe geeignet.

Bis voraussichtlich Samstag, 19. Februar, gelten aufgrund erhöhter Krankheitsfälle in der Stadtbibliothek Zentrum reduzierte Öffnungszeiten. Diese wie auch die jeweils aktuellen Corona-Regelungen finden sie online.