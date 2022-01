Am Sonntagnachmittag (16. Januar 2022) hat eine 40-jährige Frau im Nürnberger Stadtteil Langwasser bei einem Polizeieinsatz Widerstand geleistet und die Einsatzkräfte angegriffen.

Gegen 15 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken, "da sie Unterstützung bei einer Hilfeleistung benötigten", wie das Polizeipräsidium schreibt.

Frau leistet bei Polizeieinsatz starken Widerstand

Am Einsatzort in einem Familienhaus trafen die alarmierten Beamten das Team des Rettungsdienstes und eine 40-jährige Frau an. Diese befand sich "offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand."

Als die Beamten die Identität der Frau feststellen wollte, attackierte sie die Einsatzkräfte plötzlich. Die 40-Jährige packte einen Beamten derart heftig am Ärmel seiner dienstlichen Lederjacke, sodass dieser abriss. Das Team der Polizei brachten die Frau, die starke Gegenwehr leistete, schließlich zu Boden und fesselten sie.

Bei dem Einsatz zog sich die Frau Verletzungen im Gesicht zu, welche medizinisch behandelt werden mussten. Zudem verletzte sich eine Polizeibeamtin, sie konnte ihren Dienst jedoch fortführen. Ein Beamter hingegen zog sich verschiedener Verletzungen zu und war nicht mehr dienstfähig.

Strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen

Nach der ärztlichen Behandlung wurde die 40-jährige Frau in eine Fachklinik verlegt. Sie muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © KlausHausmann / pixabay.com