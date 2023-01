In einer Nürnberger Apotheke hat ein angeblicher Arzt im großen Stil Corona-Medikamente ergaunert. Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, hat sich der Unbekannte zwischen Montag (2. Januar 2023) und Donnerstag (12. Januar 2023) eine hohe Anzahl an Medikamentenpackungen erschlichen, indem er sich als Mediziner ausgab. In diesem Zeitraum wurde ein unbekannter Mann wiederholt in der Nürnberger Apotheke vorstellig und gab sich als Arzt eines Nürnberger Krankenhauses aus.

Anschließend bestellte er in mehreren Vorgängen insgesamt 1300 Packungen Paxlovid mit einem Gesamtwert von über 25.000 Euro, welches er im weiteren Verlauf abholte. Hierbei handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von COVID-19. Da keine Bezahlung für die Arzneimittel bei der Apotheke einging, erstattete der Apotheker Anzeige bei der Polizei. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem aufgrund des Verdachts des Warenkreditbetruges und des Missbrauchs von Titeln, aufgenommen.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa