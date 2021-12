Im Tiergarten der Stadt Nürnberg gilt ab sofort wieder die 2G-Regelung. Personen, die älter als zwölf Jahre und drei Monate sind, können den Tiergarten besuchen, wenn sie gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sind, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Einen entsprechenden Nachweis sowie ein amtliches Lichtbilddokument zur Identitätsfeststellung müssen sie am Eingang vorzeigen. Ein zusätzlicher Test ist nicht mehr erforderlich. Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre und drei Monate, haben weiterhin ohne Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises Zugang zum Tiergarten.

Ausführliche Informationen zu den geltenden Corona-Regeln finden sich auf der Homepage des Tiergartens.

