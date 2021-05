Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt, so die Stadt, von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Mai 2021, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume: In Erlenstegen werden am Großparkplatz in der Sieboldstraße zwei Eichen, zwei Ulmen und zwei Pappeln mit Stammdurchmessern von jeweils 30 Zentimetern entfernt. Im Waldstück am Schulze-Delitzsch-Weg werden zwei Kiefern mit Stammdurchmessern von jeweils 49 Zentimetern und zwei Kiefern mit Stammdurchmessern von jeweils 109 Zentimetern gefällt. In der Grünanlage am Rathenauplatz wird eine Eiche mit einem Stammdurchmesser von 50 Zentimetern entfernt.

Am Gehölzstreifen neben der Kleingartenanlage an der Rothenburger Straße werden sechs Feld-Ahorne mit Stammdurchmessern von jeweils 23 Zentimetern entfernt. Die zu fällenden Bäume sind bereits abgestorben und stehen in dicht bewachsenen Baumgruppen. Auf Nachpflanzungen wird verzichtet, da die engen Platzverhältnisse nur schlechte Entwicklungschancen für Jungbäume bieten.

Baumfällungen in Nürnberg: Diese Bäume wurden bereits geschlagen

Am Montag, 3. Mai, wurde am Lorenzer Platz eine Robinie mit einem Stammdurchmesser von 40 Zentimetern gefällt. Die Wurzeln des Baumes seien stark angefault gewesen und der Stamm habe sich bereits so stark abgesenkt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben gewesen sei. Eine Nachpflanzung werde geprüft. Am Dienstag, 4. Mai, wurde im Luitpoldhain ein mehrstämmiger Silberahorn gefällt. Der Baum sei durch mehrere Windböen an der Stammbasis beschädigt worden und sei nicht mehr standsicher gewesen. Eine Nachpflanzung am gleichen Standort werde geprüft. Die Bestandspflegemaßnahmen in den Nürnberger Grünflächen und Parkanlagen sind seit dem 28. Februar 2021 abgeschlossen.

"In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September erfolgen aufgrund der Vogelbrutzeit nur noch unumgängliche Eingriffe, die der Verkehrssicherung dienen", heißt es von der Stadt Nürnberg. Die Fällung von Gefahrbäumen ist das ganze Jahr über möglich. Sör führt Baumpflanzungen überwiegend im Frühjahr und im Herbst durch. Nur während der Hitzeperioden im Sommer und bei Frostperioden im Winter finden keine Nachpflanzungen oder Großbaumverpflanzungen statt. Sör habe sich zum Ziel gesetzt, jährlich 500 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen.

An den von Baumpflegemaßnahmen und Baumfällungen betroffenen Straßen und Parkplätzen in Nürnberg würden mindestens 72 Stunden vor den Arbeiten Halteverbotsschilder aufgestellt. Sör bittet darum, die Halteverbote zu beachten, damit die ausführenden Firmen ihre Arbeit wie vorgesehen erledigen können.