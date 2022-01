Nürnberg vor 42 Minuten

Glücksspiel

Illegale Glücksspielrunde in Gaststätte aufgeflogen - Polizei stellt 70.000 Euro sicher

In Nürnberg wurde eine unerlaubte Glücksspielrunde in einer Gaststätte aufgedeckt. Die Polizei fand gut 20 Teilnehmer - zum Teil hatten sie sich in Räume eingesperrt, um sich vor den Beamten zu verstecken.