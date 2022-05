Die IHK Nürnberg für Mittelfranken öffnet ihr „Haus der Wirtschaft“ am Nürnberger Hauptmarkt vom 9. bis 21. Mai 2022 für die Öffentlichkeit. Am Samstag, 21. Mai 2022 sei die IHK zudem von 18 bis 22.30 Uhr im Zuge der „Langen Nacht der Wissenschaften“ geöffnet, teilt die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken mit.

Seit März 2020 sei die IHK wieder zurück am Hauptmarkt, wo in sechsjähriger Bauzeit das neue „Haus der Wirtschaft“ errichtet worden war. Dabei sei ein Teil des alten Hauses generalsaniert und ein weiterer Teil neu gebaut worden. Der Standort am Nürnberger Hauptmarkt habe eine jahrhundertelange Geschichte: Sie reiche bis in das Jahr 1560 zurück, als dort die Marktvorsteher tagten, heißt es.

Die IHK habe dort ihren Sitz seit ihrer Gründung im Jahr 1843. Unter dem Motto „OpenIHK“ würden nun vom 9. bis 21. Mai 2022 die Tage der offenen Tür nachgeholt, die vor zwei Jahren coronabedingt verschoben werden mussten.

In diesen zwei Wochen sei die Öffentlichkeit jeweils montags bis samstags eingeladen, sich über den neuen Sitz der IHK und über deren Dienstleistungen und Aktivitäten zu informieren. Während des Aufenthalts im IHK-Gebäude müsse eine FFP2- oder eine OP-Maske getragen werden.



Die Ausstellung im Atrium des „Hauses der Wirtschaft“, die in den beiden Wochen von 10 bis 18 Uhr zu sehen ist (außer Sonntag, 15. Mai), beleuchte die Aufgaben und Dienstleistungen der IHK Nürnberg für Mittelfranken.

Im Mittelpunkt ständen „IHK-Exzellenzthemen“, auf die die IHK besondere Akzente setze: berufliche Bildung, außenwirtschaftliche Beziehungen, Fachkräftesicherung, Energie und Rohstoffe sowie das Prinzip des „Ehrbaren Kaufmanns“.

Auch die vier IHK-Geschäftsstellen und die Stabsstellen präsentierten ihre Aktivitäten. In der ersten Woche der „OpenIHK“ sowie während der „Langen Nacht der Wissenschaften“ am Samstag, 21. Mai würden rund 50 Führungen zu folgenden Themen angeboten (keine Anmeldung erforderlich / Treffpunkt jeweils im Atrium des „Hauses der Wirtschaft“ / Dauer jeweils ca. 30 Minuten):

Führungen durch das „Haus der Wirtschaft“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK führen durch das neue „Haus der Wirtschaft“. Sie berichten über die Geschichte des traditionsreichen Standorts und erläutern die Architektur des Gebäudes.

Stadtführerin Daniela Semann lässt bei einem Spaziergang um die IHK wichtige Meilensteine der Nürnberger Wirtschaftsgeschichte Revue passieren. Die wichtigsten Stationen: altes Portal und Kaufmannszug am IHK-Gebäude, Bratwursthäusle, Sebalduskirche, Rathaus, Westseite der IHK mit Relief von Adam Kraft.

Seit 1910 prangt das Gemälde „Kaufmannszug mit Geleite“ auf der Fassade des IHK-Gebäudes. Es wurde aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums des Nürnberger Handelsvorstandes in Auftrag gegeben und von dem Nürnberger Künstler Georg Kellner (1874 – 1924) geschaffen. Stadtführerin Susann Scholl berichtet bei der Führung über die Entstehungsgeschichte und über interessante Details des Gemäldes.

Informationen zum Programm, zu den Öffnungszeiten sowie zu den Terminen der Führungen gibt es auch unter: