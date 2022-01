Viele positive Corona-Fälle, Tests und Isolationsphasen setzten der Nürnberger Eishockey-Mannschaft "Ice Tigers" in der letzten Zeit ordentlich zu, wie Thorsten Franzisi auf der Webseite schreibt. Trainings hätten 17 Tage lang praktisch nicht stattgefunden.

Mit sieben Stürmern, vier Verteidigern und zehn freien Plätzen auf der Spielerbank musste sich die Mannschaft trotzdem am Sonntag (30. Januar 2022) gegen die "Augsburger Panther" behaupten. Schon im Vorfeld zeigte sich, dass sich die "Ice Tigers" keine großen Chancen ausmalten.

"Ice Tigers" Nürnberg verlieren gegen Augsburg: "Erwartetes Muster ohne Wert"

Ursprünglich habe Nürnberg wegen ihrer coronabedingten Schwäche versucht, die Partie zu verlegen, berichtet tagesschau.de. Doch laut Spielordnung galt die Besetzung mit elf Feldspielern und zwei Torhütern als spielfähig. Es blieb der Mannschaft also nur, offen mit der Aussichtslosigkeit umzugehen. Auf die Ticket-Ankündigung der "Panther" auf Twitter entgegnete sie: "Die zehn freien Plätze auf unserer Spielerbank könnt Ihr übrigens auch gerne verkaufen."

Und tatsächlich führte Augsburg bereits nach gut zehn Minuten schon mit 3:0, berichtet Franzisi. Trotz der "praktisch nicht vorhandenen Möglichkeiten", hätten sie aber zeitweise sogar die besseren Chancen gehabt und ihren Rückstand verkürzen können.

Letztlich stand es 9:4 für Augsburg, doch die "Ice Tigers" zeigten sich auf Twitter stolz: "Es war das erwartete Muster ohne Wert in einer Karikatur eines Eishockeyspiels. Was man aber festhalten kann und muss: Charakterlich war das eine überragende Vorstellung der elf Ice Tigers und ihren beiden Torhütern." Die "Panther" würdigen dazu auf ihrem Account nach dem Spiel den tapferen Kampf ihrer Gegner.

"Das war lächerlich" - Unmut der Nürnberger ist groß

Cheftainer Tom Rowe macht auf der Webseite der "Ice Tigers" aber deutlich: "Das waren sehr unglückliche Umstände heute. Wir hatten fünf Verteidiger und sechs Stürmer zur Verfügung. Das war lächerlich und bringt die Spieler in eine gesundheitsgefährdende Situation. Genau das ist auch passiert, wir haben zwei weitere verletzte Spieler."

Nürnbergs Geschäftsführer Gastner wolle sich in der Olympiapause laut tagesschau.de "bei anderen Liga-Verantwortlichen für eine Aufstockung der Mindestanzahl an spielfähigen Feldspielern von zehn auf 13" einsetzen. Wie auch der kicker berichtet, nannte er das Spiel gegenüber dem Sport-Informations-Dienst eine "Farce" und machte deutlich: "Das darf es so nicht nochmal geben."