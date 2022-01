Nürnberg vor 1 Stunde

Steigende Schülerzahlen

"Einrichtungen stoßen an räumliche Grenzen": Bau eines neuen Horts hat begonnen

In Nürnberg hat der Bau des neuen Horts an der Friedrich-Wanderer-Schule begonnen. Es sollen insgesamt rund 9,6 Millionen Euro in das Projekt fließen.