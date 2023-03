Nürnberg: HipHop Garden Festival holt Superstar auf die Bühne - "Ein wirklich großes Ding"

Beim HipHop Garden Festival am Flughafen Nürnberg können sich Fans im Sommer auf eine ganz große Nummer freuen. Mit dem Auftritt von Busta Rhymes ist den Verantwortlichen nämlich ein echter Coup gelungen.

Im Gespräch mit inFranken.de verrät einer der Veranstalter, wie man den Topstar nach Franken holen konnte.

"Ein wirklich großes Ding": Rap-Legende Busta Rhymes kommt aufs HipHop Garden Festival in Nürnberg

Der Rapper, den die Veranstalter in einer Pressemitteilung als "einen der besten und vielseitigsten MCs aller Zeiten" ankündigen, soll die Menge bei der diesjährigen Ausgabe des HipHop Garden zum Kochen bringen: "Dass Busta Rhymes kommt, ist wirklich ein sehr, sehr großes Ding. Der bringt einen richtigen internationalen Flair mit", erklärt Markus Mende von der Veranstaltungsagentur werk: b Events.

"Wir wollten ihn eigentlich schon vor ein paar Jahre zum HipHop Garden holen und waren uns sogar bereits einig, aber dann kam Corona dazwischen", erinnert sich Mende. Bei der Ausgabe im letzten Jahr hatte es der Rap-Legende aus New York dann aus terminlichen Gründen nicht gepasst, doch im dritten Anlauf konnten sich die Beteiligten auf einen Auftritt im Sommer 2023 einigen.

So können sich die Besucher auf das zweite Jahr in Folge mit einem internationalen Star freuen: "Letztes Jahr ist DMC von Run DMC bei uns aufgetreten, das war vom Namen her vielleicht sogar noch eine Stufe größer", so Mende.

Bausa &. Co.: Auf diese Acts können sich die Festival-Besucher noch freuen

Das HipHop Garden Festival steigt am 1. Juli 2023 und ist Teil der Veranstaltungsreihe "Festival Summer" auf dem Gelände des Nürnberger Flughafens, die im Zeitraum vom 24. Juni bis 15. Juli an insgesamt vier Wochenenden stattfindet.

Weiterhin angekündigt sind Chartstürmer Bausa ("Was du Liebe nennst") und Ferris MC. Neben den Rap-Acts treten auch zahlreiche DJs auf, darunter beispielsweise DJ Katch und Frizzo.

Hier wird 2023 auch gefeiert: Überblick über Feste und Feiern in Franken - Welche Großveranstaltungen in diesem Jahr anstehen