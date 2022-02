Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Montag bis Freitag, 7. bis 11. Februar 2022 Bäume, erklärt die Stadt Nürnberg. Die folgenden Stellen im Stadtgebiet sind betroffen:

Auf dem Gelände der Kindertagesstätte in der Siegfriedstraße 9 werden eine Pappel und zwei Birken mit Stammdurchmessern von 20 bis 40 Zentimetern entfernt. Die Bäume müssen aufgrund von Bauarbeiten

weichen und können aus Platzgründen im Anschluss nicht ersetzt werden.

In der Parlerstraße werden zwei Weiden und ein Spitz-Ahorn mit Stammdurchmessern von 30 bis 40 Zentimetern entfernt, weil sie abgestorben und nicht mehr verkehrssicher sind. Eine Ausgleichpflanzung ist aufgrund des ausreichenden Baumbestands in unmittelbarer Nähe nicht vorgesehen.

Auf einem Grünstreifen an der Parlerstraße werden eine Pappel und eine Birke mit Stammdurchmessern von 19 und 28 Zentimetern entfernt. Eine Nachpflanzung ist aufgrund des ausreichenden Bestands nicht

erforderlich. In einem Waldstück an der Hugo-Distler-Straße wird eine wild gewachsene Pappel mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern entfernt.

Der Baum weist Sturmschäden auf und ist nicht mehr standsicher. Eine Nachpflanzung ist aufgrund des ausreichenden Bestands nicht notwendig. Auf einer Grünfläche hinter der Rothenburger Straße, nahe der Straße Page Am Wirtsacker, werden insgesamt 16 Pappeln und Birken mit Stammdurchmessern von 25 bis 80 Zentimetern entfernt.

Die Bäume im waldähnlichen Bestand sind bereits allesamt abgestorben oder nicht mehr verkehrssicher. Nachpflanzungen sind nicht vorgesehen. Für den Neubau des Kinderspielplatzes an der Lotharstraße werden auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern Gehölzschnittarbeiten durchgeführt. Betroffen sind vor allem Großsträucher, jedoch keine Bäume, die unter die Baumschutzverordnung fallen.

Auf dem Gehölzstreifen zwischen der Ingolstädter Straße und der Münchener Straße 290 werden eine Hainbuche, eine Eiche, eine Birke, ein Apfel und eine Pappel mit Stammdurchmesser von 16 bis

45 Zentimetern entfernt. Die Bäume gefährden die im Boden befindliche Fernwärmeleitung und können nicht ersetzt werden.

Auf dem Gelände des Südfriedhofs werden insgesamt neun Ahorne, Hainbuchen, Kiefern und Eichen mit Stammdurchmessern von 15 bis 41 Zentimetern entfernt. Die Bäume müssen aufgrund von Kanalarbeiten

weichen. Nachpflanzungen werden nach dem Abschluss der Baumaßnahme geprüft.

Sör führt Baumpflanzungen überwiegend im Frühjahr und im Herbst durch. Nur während der Hitzeperioden im Sommer und bei Frostperioden im Winter finden keine Nachpflanzungen oder Großbaumverpflanzungen statt. Sör hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich 500 Bäume im Stadtgebiet zu

pflanzen.

An den von Baumpflegemaßnahmen und Baumfällungen betroffenen Straßen und Parkplätzen werden mindestens 72 Stunden vor den Arbeiten Halteverbotsschilder aufgestellt. Sör bittet darum, die

Halteverbote zu beachten, damit die ausführenden Firmen ihre Arbeit wie vorgesehen erledigen können.