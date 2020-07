Bester Burger in Nürnberg: Der Burger ist nicht mehr nur in Amerika ein beliebtes Gericht, auch in Franken spezialisieren sich immer mehr Restaurants auf die leckere Speise. Egal ob mit Pommes oder Coleslaw - der Burger ist bei vielen Deutschen zum Lieblingsgericht geworden.

Wir wollten von inFranken.de-Lesern wissen, wo es den besten Burger in Nürnberg gibt. Hier sind ihre Top-10 der besten Burger-Restaurants in Nürnberg:

Platz 10: Pommes Freunde

Die Pommesfreunde haben ein einfaches Konzept: "We love Street Food". In ganz Deutschland gibt es mittlerweile Stände oder kleine Läden der Kette. In Nürnberg sind sie bald zweimal vertreten, ein Stand am Hauptbahnhof ist in Planung. Den anderen Standort finden Sie in der Glogauer Straße 30 in Nürnberg.

Platz 9: Kuhmuhne

In der Burgerbar Kuhmuhne gibt es regionales Fleisch, Gemüse aus dem fränkischen Knoblauchsland und Burgerbrötchen vom Nürnberger Meisterbäcker.

Adresse: Weintraubengasse 2, 90403 Nürnberg

Telefon: 0911 / 66 489798

Platz 8: Orgelstübchen

Das kleine fränkische Lokal bietet neben Burgern auch viele traditionelle Gerichte. Aber an den "American Evenings" oder "Burgerabenden" zieht amerikanisches Feeling in das Restaurant ein!

Adresse: Kornburger Hauptstraße 37, 90455 Nürnberg

Telefon: 09129 / 294337

Platz 7: Hempels

Bei Hempels erwartet euch eine gemütliche Burger-Stube mit Selbstbedienung. Alle zwei Wochen gibt es einen neuen ausgefallenen Spezialburger: Hereinschauen lohnt sich also.

Adresse: Gostenhofer Hauptstraße 58, 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 / 93118668

Platz 6: Superbude

Das Buden-Team von der Superbude überzeugt mit coolem Design und Burgern mit dem gewissen Etwas.

Adresse: Löblein Str. 50, 90409 Nürnberg

Telefon: 0151 / 51407512

Platz 5: Mam Mam

Mam Mam Burger und Fritten hat nicht nur gleich zwei Standorte in Nürnberg, sondern auch einen Foodtruck. Auf der Website sehen Sie, wo in Nürnberg der Truck unterwegs ist. Klassische Auswahl an Burgern mit super Toppings!

1. Adresse: Innere Laufer Gasse 13, 90403 Nürnberg. Telefon: 0911 / 47 88 47 41

2. Adresse: Vordere Sterngasse 26, 90402 Nürnberg. Telefon: 0911 / 47 89 87 26