In Gostenhof und Rosenau werden neue Radständer aufgestellt. Im Zuge der Radverkehrsstrategie „Nürnberg steigt auf“ werden seit 2013 systematisch dezentrale Abstellflächen in ausgewählten Stadtteilen geschaffen, so die Stadt Nürnberg.

Die Ergebnisse des Radständerprojekts und der dazugehörigen Onlinebeteiligung in Gostenhof und Rosenau wurden in der Sitzung des Verkehrsausschusses des Nürnberger Stadtrats am gestrigen Donnerstag, 20. Januar 2022, präsentiert, heißt es.

Das nächste Radständerprojekt befasse sich mit Nürnbergs ältestem Stadtgebiet St. Johannis. "Die Onlinebeteiligung zum Projekt im Mai 2021 wurde sehr gut angenommen. Bereits zum sechsten Mal konnten Bürgerinnen und Bürger über vier Wochen lang eigene Standorte für Radständer vorschlagen oder Vorschläge der Verwaltung kommentieren", so die Stadt.

Als Ergebnis der Onlinebeteiligung und anschließenden Prüfung würden im Gebiet zusätzlich zu den bestehenden Abstellanlagen an rund 90 Standorten insgesamt 350 Radständer errichtet.

Als Ergebnis sollen in 2022 auch insgesamt acht Lastenradparkplätze realisiert werden. Die Gestaltung der Lastenradparkplätze orientiere sich an der Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Beschilderung, Abmarkierung und dem Lastenradpiktogramm auf dem Boden zur Verdeutlichung der reservierten Fläche.

Das nächste Radständerprojekt werde in St. Johannis durchgeführt. Die Bestandserhebung im Stadtteil sei abgeschlossen und derzeit passiere die Standortplanung. Die Onlinebeteiligung für Radständer in diesem Stadtteil sei für Juli 2022 vorgesehen.