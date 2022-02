Nürnberg vor 1 Stunde

Friedrich-Alexander-Universität

Handschriftspenden für Training künstlicher Intelligenz gesucht

In Nürnberg findet am Samstag, 26. Februar und am 5. März 2022, im Josephs ein wissenschaftliches Experiment statt. Mit Handschriftspenden soll ein Stift trainiert werden, unterschiedliche Handschriften zu erkennen.