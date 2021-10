Haft bevorzugt: Am Samstagmittag (09.10.2021) informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann am Nürnberger Flughafen, der an einem Infostand eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Flyern einpackte. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Nürnberg: 55-Jähriger entscheidet sich gegen Freikauf - Haftantritt noch am selben Tag

Bei der Personenkontrolle des 55-Jährigen stellten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion fest, dass der überprüfte Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Durchführung der mehrmonatigen Haft hätte der 55-Jährige durch die Zahlung einer niedrigen vierstelligen Geldsumme abwenden können.

Er entschied sich jedoch für die Freiheitsstrafe und das, obwohl er sogar das notwendige Geld mit sich führte. Die Beamten überstellten den Mann noch am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt.