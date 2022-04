Im Verkehrsausschuss am heutigen Donnerstag, 7. April 2022, wurde ein Straßenplan für Teilbereiche der Wörnitzstraße direkt am S-Bahnhof Stein/Südwestpark beschlossen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, soll im Rahmen eines Bauvorhabens zur Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern (116 geförderte Wohnungen) und 58 Stellplätzen in der östlichen Wörnitzstraße auf der bisherigen Brache schon in diesem Jahr ein neuer verkehrsberuhigter Bereich entstehen.

„Durch die Planung entstehen ganz neu Grünflächen und vier Bäume, dazu eine Spielstraße mit einzelnen Parkplatzflächen und Radständern. Mit der Gestaltung und mehreren Belagswechseln wird die notwendige Geschwindigkeitsreduzierung und der Aufenthaltscharakter der Flächen unterstützt“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Im westlichen Teil ist zudem die Umgestaltung einer vorhandenen ungeordneten Verkehrsfläche vorgesehen. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Die Maßnahme wird von einem privaten Investor finanziert, der dort Wohnungen baut.