"Wegen dringend nötiger Gleissanierungen kommt es mehrmals im Jahr zu kurzfristigen Streckensperrungen im Straßenbahnnetz, die oftmals Ersatzverkehr notwendig machen", teilt die Stadtratsfraktion der Grünen in Nürnberg mit. Aus Sicht der Fraktion wirken die Maßnahmen "streckenweise etwas unkoordiniert und zulasten der Fahrgäste", heißt es. So sei beispielsweise im Sommer 2022 "die Linie 4 auf 3,8 km wegen einer nur 50 Meter langen Gleisbaumaßnahme gesperrt und durch Busse ersetzt" worden.

Nun stehe momentan eine ähnlich kurze Baustelle am Harsdörfferplatz auf der Linie 6 an. "Auch hier kann ebenfalls ein beträchtlicher Teil der Linie nicht durch Straßenbahnen bedient werden und Fahrgäste sind auf Ersatzverkehr angewiesen", so die Fraktion. "Jedoch zeigt sich beispielsweise an den Ersatzbussen, die seit einem Jahr die Strecke der gesperrten Linie 5 (Hauptbahnhof – Tiergarten) befahren, dass diese im Vergleich zur Straßenbahn deutlich langsamer und weniger zuverlässig sind", erklären die Grünen.

Grüne stellen Antrag zu Straßenbahnen in Nürnberg - das sind die Forderungen der Fraktion

Diese aktuellen Beispiele wirkten "der gewünschten Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs massiv entgegen". Wegen des "schlechten Zustands des Straßenbahnnetzes" seien Sanierungen zwar unverzichtbar. "Jedoch sollten diese die Fahrgäste möglichst wenig beeinträchtigen", so die Partei. Andere Städte und Unternehmen setzten hier beispielsweise auf den Einsatz von sogenannten Kletterweichen – die bis vor zehn Jahren auch in Nürnberg eingesetzt worden seien.

"Damit lässt sich bei vielen Gleisbaustellen durchgehend ein eingleisiger Betrieb aufrechterhalten und ein Einsatz von Busersatzverkehr ist nicht nötig. Auch Maßnahmen zur Synchronisation von Instandhaltungsbedarfen entlang der Strecken sowie das Bauen in Korridoren könnten eine Lösung sein. So ließen sich mehrere Maßnahmen auf einem Linienast gebündelt umsetzen, ohne einen langen Ast des wenig verknüpften Nürnberger Netzes sperren zu müssen", erläutert die Fraktion.

VAG und Verwaltung sollen - so heißt es im Antrag - unter anderem "über die Entwicklung der Fahrgastzahlen bei der Durchführung von Schienenersatzverkehren im Vergleich zum Normalbetrieb" berichten, fordert die Fraktion. Auch wollen die Grünen, dass in Nürnberg wieder der Einsatz von Kletterweichen geprüft wird. Berichten sollen Stadt und Verkehrsbetriebe auch "über Maßnahmen zu Verbesserung der Netzflexibilität und -Resilienz, um im Baustellenfall vermehrt Umleitungen ermöglichen zu können", so die Stadtratsfraktion.