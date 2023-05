Nürnberg vor 24 Minuten

Techniker im Einsatz

Großer Stromausfall in der Nürnberger Innenstadt - Kabel defekt

In der Nürnberger Innenstadt blieb am Sonntag (28. Mai 2023) in vielen Haushalten der Strom weg. Zwei defekte Kabel waren die Ursache eines großflächigen Stromausfalls.